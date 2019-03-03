Азаренко завоевала титул в Акапулько в парном разряде, Ван Яфань - в одиночном

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с китаянкой Чжэн Сайсай в финале турнира WTA в Акапулько обыграла дуэт Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос - 6:1, 6:2.
В одиночном разряде победу одержала китаянка Ван Яфань. В финале она победила американку Софию Кенин.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ван Яфань (Китай) - София Кенин (США, 5) - 2:6, 6:3, 7:5
Парный разряд
Финал
Виктория Азаренко/Чжэн Сайсай (Белоруссия/Китай) - Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос (США/Мексика, 3) - 6:1, 6:2
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