Азаренко вышла в полуфинал US Open, отдав Мертенс только один гейм
03:40
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в четвертьфинале US Open обыграла бельгийку Элизу Мертенс со счетом 6:1, 6:0.
Встреча длилась 1 час 14 минут. 27-я ракетка мира сделала 3 эйса, сделала 2 двойные ошибки и взяла 3 брейк-пойнта из 4.
В полуфинале Азаренко встретится с американкой Сереной Уильямс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элиза Мертенс (Бельгия, 16) — 6:1, 6:0