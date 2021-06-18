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Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине, где сыграет против Самсоновой

18 июня 2021, 22:33
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:2, 5:7, 6:4) в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 51 минуту.

19 июня в полуфинале турнира 31-летняя Азаренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — Джессика Пегула (США) — 6:2, 5:7, 6:4

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