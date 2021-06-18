Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине, где сыграет против Самсоновой
18 июня 2021, 22:33
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:2, 5:7, 6:4) в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия).
Продолжительность встречи составила 1 час и 51 минуту.
19 июня в полуфинале турнира 31-летняя Азаренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — Джессика Пегула (США) — 6:2, 5:7, 6:4
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