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Сегодня, 09:31

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

В четвертьфинале турнира Азаренко встретится с Линдой Носковой из Чехии. Матч пройдет 6 января.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 7:5

Теннис
Виктория Азаренко
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