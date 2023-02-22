Азаренко уступила Кис в 1/8 финала турнира в Дубае
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/8 финала турнира в Дубае уступила американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 1:6.
Встреча продолжалась 59 минут. На счету белорусски эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Кис встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Кори Гауфф (США).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:2, 6:1
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