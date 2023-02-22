Азаренко уступила Кис в 1/8 финала турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/8 финала турнира в Дубае уступила американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 59 минут. На счету белорусски эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Кис встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Кори Гауфф (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:2, 6:1