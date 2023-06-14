Азаренко уступила 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосе
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира в Херогенбосе уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 33-летней белоруски три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале 152-я ракетка мира встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Виктория Грунчакова (Словакия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Эшлин Крюгер (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) — 6:3, 6:2
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