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Сегодня, 15:29

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Берлине

Виктория Кравченко
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла турчанку Зейнеп Сонмез во втором круге турнира в Берлине — 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Азаренко выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Сонмез допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Азаренко в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Зейнеп Сонмез (Турция, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Виктория Азаренко
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