Азаренко победила Цибулкову в первом круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла словачку Доминику Цибулкову в матче первого круга турнира WTA в Майами - 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В матче второго круга Азаренко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

В другой встрече испанка Сара Соррибес Тормо победила представительницу Сербии Александру Крунич - 6:3, 4:6, 6:0. Следующей соперницей испанской теннисистки станет хорватка Донна Векич.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:2, 3:6, 6:4

Сара Соррибес Тормо (Испания) - Александра Крунич (Сербия) - 6:3, 4:6, 6:0

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