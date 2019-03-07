Азаренко переиграла Лапко и пробилась во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Белоруссии Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче первого раунда она переиграла свою соотечественницу Веру Лапко - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Также стали известны и другие результаты дня.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, WC) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:7, 6:3, 6:3

София Кенин (США) - Ван Яфань (Китай) - 1:6, 7:5, 6:4

Штефани Фегеле (Швейцария, Q) - Сачия Викери (США, WC) - 7:5, 6:2

Дженнифер Брэди (США, WC) - Нао Хибино (Япония, Q) - 7:5, 6:3

Татьяна Мария (Германия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:3, 6:2

Бернарда Пера (США) - Кэтрин Макнелли (США, Q) - 6:2, 6:1

Дарья Гаврилова (Австралия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 5:7, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:2, 7:6

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:2, 6:3