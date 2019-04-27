Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла продолжить матч с эстонкой Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте. При счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу соперницы она отказалась от продолжения борьбы.

Контавейт в полуфинале встретится с японкой Наоми Осакой. В другой паре сыграют Петра Квитова и Кики Бертенс.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 5:7, 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока