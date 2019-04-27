Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла продолжить матч с эстонкой Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте. При счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу соперницы она отказалась от продолжения борьбы.
Контавейт в полуфинале встретится с японкой Наоми Осакой. В другой паре сыграют Петра Квитова и Кики Бертенс.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 5:7, 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока