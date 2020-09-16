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Азаренко обыграла Винус Уильямс в первом раунде турнира в Риме

17:43
Виктория Азаренко. Фото US Open.
Виктория Азаренко. Фото US Open.
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В матче первого раунда турнира WTA в Риме (Италия) белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Винус Уильямс (7:6, 6:2).

Матч продолжался два часа. В следующем раунде соперницей Азаренко станет еще одна представительница США София Кенин.

Ранее белоруска дошла до финала US Open 2020, где уступила японке Наоми Осаке (6:1, 3:6, 3:6).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Винус Уильямс (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:2

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