Азаренко обыграла Стивенс во втором круге турнира WTA в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Слоан Стивенс (6:4, 6:3) во втором круге турнира WTA в Риме.

Игра длилась 1 час 41 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Стивенс две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге белоруска встретится с победителем пары Магдалена Фрех (Польша, Q) — Мэдисон Кис (США, 19).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 6:3

