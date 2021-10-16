Азаренко обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
06:35
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Белоруска сделала 2 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.
В финале Азаренко встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Онс Жабер (Тунис).
32-я ракетка мира в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Последний раз Азаренко становилась победителем турнира в Цинциннати в 2020 году.
Azarenka ? final— wta (@WTA) October 16, 2021
?? @vika7 will fight for a third @BNPPARIBASOPEN trophy after taking out Ostapenko in a tight encounter! pic.twitter.com/z2n8Ue3w7k
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