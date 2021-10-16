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Азаренко обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

06:35
Виктория Азаренко. Фото Twitter
Виктория Азаренко. Фото Twitter
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Белоруска сделала 2 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В финале Азаренко встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Онс Жабер (Тунис).

32-я ракетка мира в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Последний раз Азаренко становилась победителем турнира в Цинциннати в 2020 году.

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Сергей Разин все материалы автора
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