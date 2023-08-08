Азаренко обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира в Монреале
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она обыграла Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:0.
Матч длился 2 час 29 минут. 34-летняя белоруска сделала 14 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету 31-летней польки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующая соперница Азаренко определится в матче Слоан Стивенс — Ангелина Калинина.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:0
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