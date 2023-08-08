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Сегодня, 03:34

Азаренко обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она обыграла Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:0.

Матч длился 2 час 29 минут. 34-летняя белоруска сделала 14 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету 31-летней польки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующая соперница Азаренко определится в матче Слоан Стивенс — Ангелина Калинина.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Виктория Азаренко
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