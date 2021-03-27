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Азаренко обыграла Кербер в третьем раунде турнира в Майами

23:48

В матче третьего раунда турнира WTA в Майами (США) белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла немку Ангелик Кербер (7:5, 6:2).

Матч продолжался один час и 33 минуты. В следующем раунде Азаренко сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — Ангелик Кербер (Германия, 24) — 7:5, 6:2

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