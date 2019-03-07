Азаренко - о встрече с Уильямс во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе: "Это будет особенная встреча"

Белорусска Виктория Азаренко прокомментировала предстоящий матч с Сереной Уильямс в рамках второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, что Азаренко обыграла свою соотечественницу Веру Лапко - 6:2, 6:3.

- Поначалу я немного нервничала, - приводит пресс-служба WTA слова Азаренко. - Первые матчи всегда сложные, а для меня еще и необычно - играть с соотечественницей. Вера хорошо начала матч: агрессивно, хорошо подавала. А я только реагировала. Когда мне удалось забрать инициативу - игра поменялась.

Во втором круге я сыграю с Сереной Уильямс. Понятно, что этот матч будет очень сложным. Для меня это важнейшее испытание. Мы три года не играли и с тех пор обе стали мамами, так что это, конечно, будет особенная встреча.