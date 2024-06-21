Азаренко на отказе Рыбакиной вышла в полуфинал турнира в Берлине
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине.
В четвертьфинале Азаренко встретилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 1:3 в пользу соперницы.
В полуфинале белоруска сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 3:1 отказ 2-го игрока
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