Александрова завершила выступление в парном турнире в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова и американка Пейтон Стирнс не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Мадриде.

Во втором круге спортсменки уступили белоруске Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер из США — 3:6, 6:4, 5:10. Встреча длилась 1 час 30 минут.

В воскресенье Александрова сыграет в третьем круге «тысячника» в столице Испании в одиночном разряде. Ее соперницей будет Дарья Касаткина, представляющая Австралию.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер (Белоруссия/США, WC) — Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — 6:3, 4:6, 10:5