Пегула с «баранкой» обыграла Томлянович во втором круге «тысячника» в Пекине
Седьмая ракетка мира Джессика Пегула обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира в Пекине — 6:0, 6:3.
Матч продлился 1 час 2 минуты.
На счету Пегулы 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница не сделала ни одного эйса, допустила 4 «двойные» и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге 31-летняя американка сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:0, 6:3
