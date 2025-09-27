Пегула с «баранкой» обыграла Томлянович во втором круге «тысячника» в Пекине

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира в Пекине — 6:0, 6:3.

Матч продлился 1 час 2 минуты.

На счету Пегулы 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница не сделала ни одного эйса, допустила 4 «двойные» и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге 31-летняя американка сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:0, 6:3