Австралийка Биррелл во втором круге турнира WTA в Хертогенбосе сыграет с Александровой
Австралийка Кимберли Биррелл обыграла нидерландку Лесли Паттинаму Керкхове в первом круге турнира WTA в Хертогенбосе — 6:1, 6:4.
Во втором круге Биррелл сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кимберли Биррелл (Австралия) — Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды, WC) — 6:1, 6:4
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