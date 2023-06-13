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Сегодня, 17:07

Австралийка Биррелл во втором круге турнира WTA в Хертогенбосе сыграет с Александровой

Виктория Кравченко
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Австралийка Кимберли Биррелл обыграла нидерландку Лесли Паттинаму Керкхове в первом круге турнира WTA в Хертогенбосе — 6:1, 6:4.

Во втором круге Биррелл сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия) — Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды, WC) — 6:1, 6:4

Екатерина Александрова
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