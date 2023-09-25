Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:42

Аванесян вышла во второй круг турнира в Нинбо

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче первого круга турнира в Нинбо (Китай) — 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Аванесян станет победительница встречи Вера Звонарева (Россия, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 7).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Клара Таусон (Дания) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
Элина Аванесян
1
0
Читайте также
Джастин Тимберлейк купил акции клуба НБА «Мемфис»
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова и Павлюченкова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре

Рыбакина снялась с турнира в Токио
Новости
RSS RSS
Все новости