Аванесян вышла во второй круг турнира в Нинбо
Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче первого круга турнира в Нинбо (Китай) — 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
Следующей соперницей Аванесян станет победительница встречи Вера Звонарева (Россия, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 7).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Клара Таусон (Дания) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:1
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