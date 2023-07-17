Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 25 минут.

69-я ракетка мира Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 171-й ракетки мира Шрамковой 3 эйсов, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге грунтового турнира 20-летняя россиянка сыграет с победительнице матча Тимеа Бабош (Венгрия) — Анна Бондар (Венгрия)

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия, 6) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 2:6, 6:4, 6:3