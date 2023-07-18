Аванесян сыграет с Бондар во втором круге турнира в Будапеште
Венгерская теннисистка Анна Бондар обыграла соотечественницу Тимею Бабош в первом круге турнир WTA 250 в Будапеште.
Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 54 минуты.
Во втором круге грунтового турнира 26-летняя Бондар сыграет с 20-летней россиянкой Элиной Аванесян.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Бондар (Венгрия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 7:5, 5:7, 6:3
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