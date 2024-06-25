Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:57

Аванесян снялась с матча против Муховой на турнире в Истборне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела доиграть матч против чешки Каролины Муховой в первом круге турнира в Истборне.

Россиянка снялась при счете 1:3 в первом сете. У нее возникла проблема с бедром.

В следующем раунде Мухова сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 3:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Каролина Мухова
Элина Аванесян
0
Читайте также
Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024
Сын боксера Роя Джонса покончил с собой
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова с победы стартовала в турнире в Бад-Хомбурге

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости