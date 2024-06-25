Аванесян снялась с матча против Муховой на турнире в Истборне
Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела доиграть матч против чешки Каролины Муховой в первом круге турнира в Истборне.
Россиянка снялась при счете 1:3 в первом сете. У нее возникла проблема с бедром.
В следующем раунде Мухова сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 3:1 отказ 2-го игрока
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