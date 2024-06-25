Аванесян снялась с матча против Муховой на турнире в Истборне

Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела доиграть матч против чешки Каролины Муховой в первом круге турнира в Истборне.

Россиянка снялась при счете 1:3 в первом сете. У нее возникла проблема с бедром.

В следующем раунде Мухова сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 3:1 отказ 2-го игрока