Аванесян проиграла Векич в четвертьфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла хорватке Донне Векич в 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине — 2:6, 6:7 (0:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

81-я ракетка мира Аванесян 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и релаизовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету 23-й ракетки мира Векич 3 эйса, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале Векич сыграет с Марией Саккари (Греция), которая ранее обыграла чешку Маркету Вондроушову — 7:6 (9:7), 6:1.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:2, 7:6 (7:0)

Мария Саккари (Греция, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — 7:6 (9:7), 6:1