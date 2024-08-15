Аванесян обыграла Остапенко во втором круге турнира в Цинциннати
Представительница Армении Элина Аванесян обыграла Елену Остапенко из Латвии во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:2. Девушки проведи на корте 1 час 36 минут.
60-я ракетка мира Аванесян сделала один эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 11-й ракетки мира Остапенко 2 эйса, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В третьем круге экс-россиянка сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Армения, LL) — Елена Остапенко (Латвия, 8) — 2:6, 6:2, 6:2
Элина Свитолина (Украина) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:1