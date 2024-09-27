Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:53

Аванесян обыграла Доулхайд и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 22-летней уроженки Пятигорска 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Аванесян встретится с украинкой Юлии Стародубцевой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США, 8) — 6:3, 5:7, 6:2

Элина Аванесян
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Популярное видео
КХЛ не дает СКА заявить Деанджело, Мичков забивает за «Филадельфию»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости