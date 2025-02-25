25 февраля 2025, 05:51

Аванесян обыграла Фрех и вышла во второй круг турнира в Мериде

Сергей Разин
корреспондент

Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, в первом круге турнира в Мериде (Мексика) обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 22-летней Аванесян 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Аванесян встретится с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Рената Ямрихова (Словакия).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Армения) — Магдалена Фрех (Польша, 7) — 4:6, 6:3, 6:3

