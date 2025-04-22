Самсонова сыграет с Доулхайд во втором круге турнира в Мадриде, американка выбила Аванесян
Представляющая Армению Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
37-я ракетка мира в двух сетах уступила американке Кэролайн Доулхайд — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 33 минуты.
71-я ракетка мира во втором круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Кэролайн Доулхайд (США) — Элина Аванесян (Армения) — 6:4, 6:4
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