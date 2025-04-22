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Сегодня, 13:47

Самсонова сыграет с Доулхайд во втором круге турнира в Мадриде, американка выбила Аванесян

Руслан Минаев
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Представляющая Армению Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

37-я ракетка мира в двух сетах уступила американке Кэролайн Доулхайд — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 33 минуты.

71-я ракетка мира во втором круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США) — Элина Аванесян (Армения) — 6:4, 6:4

Людмила Самсонова
Элина Аванесян
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