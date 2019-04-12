Арраубаррена и Эррани пробились в четвертьфинал турнира в Боготе

Результаты матчей второго раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Claro Open Colsanitas
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тамара Зиданшек (Словения, 5) - Сачия Викери (США) - 6:2, 6:0
Лара Арруабаррена (Испания, 11) - Ясмин Паолини (Италия, Q) - 7:6(7:4), 6:1
Астра Шарма (Австралия) - Магда Линетт (Польша, 8) - 6:4, 6:3
Сара Эррани (Италия, LL) - Бибиан Схофс (Голландия, Q) - 6:2, 6:1
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