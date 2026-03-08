Соболенко вышла в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге белорусская теннисистка обыграла румынку Жаклин Кристьян со счетом 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 12 минут.
Соперницей Соболенко станет победительница матча Наоми Осака (Япония) — Камила Осорио (Колумбия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 6:1
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