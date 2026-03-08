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Соболенко вышла в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге белорусская теннисистка обыграла румынку Жаклин Кристьян со счетом 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 12 минут.

Соперницей Соболенко станет победительница матча Наоми Осака (Япония) — Камила Осорио (Колумбия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 6:1

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Теннис
Арина Соболенко
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