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Соболенко: «Я готова к большим сражениям на грунте»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру на грунтовых кортах в нынешнем сезоне.

«Чувствую себя все комфортнее — я начинаю играть более разнообразно, добавляю больше вращения, чем обычно на харде. Мне все чаще удается сохранять максимальную концентрацию на протяжении долгого времени. Физически я очень мощная теннисистка. Я готова к большим сражениям на этой поверхности и поняла, что нельзя спешить с выигрышными ударами, нужно немного скорректировать свой теннис», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Ранее 26-летняя спортсменка победила бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 6:1) и вышла в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте. На этой стадии первая ракетка мира сыграет против итальянки Ясмин Паолини.

Теннис
Арина Соболенко
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Соболенко победила Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

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