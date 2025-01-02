Соболенко стала последней четвертьфиналисткой турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в третьем круге турнира в Брисбене — 7:6 (7:2), 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.
Соболенко стала последней участницей четвертьфинала турнира в Брисбене. Соперницей первой ракетки мира в следующем раунде будет чешка Мария Боузкова.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 15) — 7:6 (7:2), 6:4
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