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10 октября, 16:11

Соболенко в трех сетах одержала победу над Путинцевой и вышла в четвертьфинал турнира в Ухани

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Арина Соболенко.
Фото AFP

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в третьем круге турнира WTA 1000 в Ухане — 4:6, 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Соболенко четырежды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 9 заработанных. У Путинцевой два эйса, четыре двойные и пять реализованных брейков из 11.

В четвертьфинале «тысячника» Соболенко сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Магдалена Фреш (Польша).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:4, 6:0

Арина Соболенко
Юлия Путинцева
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