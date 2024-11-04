Соболенко обыграла Паолини в матче Итогового турнира WTA

Белоруска Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче Итогового турнира WTA — 6:3, 7:5.

Встреча длилась 1 час 31 минуту. Соболенко за игру сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойннтов. У Паолини — 3 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Первая ракетка мира одержала вторую победу в Итоговом турнире.

6 ноября Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, Паолини — с Циньвэнь Чжэн.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:3, 7:5