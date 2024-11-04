Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:07

Соболенко обыграла Паолини в матче Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белоруска Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче Итогового турнира WTA — 6:3, 7:5.

Встреча длилась 1 час 31 минуту. Соболенко за игру сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойннтов. У Паолини — 3 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Первая ракетка мира одержала вторую победу в Итоговом турнире.

6 ноября Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, Паолини — с Циньвэнь Чжэн.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:3, 7:5

Арина Соболенко
Ясмин Паолини
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Популярное видео
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рыбакина проиграла Чжэн в матче Итогового турнира WTA

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости