Арина Соболенко: "Я никогда не говорила, что Шарапова - мой кумир"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что у нее не было кумира в детстве, но нравилось смотреть, как играет Мария Шарапова.

- Я никогда не говорила, что Мария – мой кумир, - приводит RT слова Шараповой. - Просто в детстве мне нравилось смотреть, как она играет. Также мне всегда импонировал стиль Серены Уильямс и Вики Азаренко, их характеры.

Также Соболенко подчеркнула, что ей нравятся сравнения с Сереной Уильямс.

- Конечно, это очень приятно. Все же Серена в свои лучшие годы была абсолютно непобедима! - заявила спортсменка. - Разве не может не радовать сравнение с такой спортсменкой? Я бы позаимствовала у неё её спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться, взять и забрать своё. У меня тоже есть эти качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс