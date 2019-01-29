Арина Соболенко: "Топ-10 - не предел моих мечтаний"

Перед стартом на турнире в Санкт-Петербурге Арина Соболенко, "посеянная" под четвертым номером, рассказала о том, что ее цели выше, чем просто попадание в первую десятку мирового рейтинга. 28 января 20-летняя белорусская теннисистка впервые стала игроком топ-10.

- Вы вошли в топ-10, стали десятой ракеткой мира. Что испытываете в связи с этим и каковы ваши дальнейшие цели на этот сезон?

- Цели у всех одни и те же. Не устаю это повторять. Приятно, конечно, осознавать, что ты игрок топ-10, но это еще не предел моих мечтаний. Мне еще много надо работать. Это только первый шаг ко всем поставленным целям и задачам. (Мария Никулашкина)