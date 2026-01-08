Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у румынки Сораны Кирстя в матче третьего круга турнира в Брисбене — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующая соперница Соболенко определится в матче Диана Шнайдер (Россия) — Мэдисон Киз (США).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 6:3