Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у румынки Сораны Кирстя в матче третьего круга турнира в Брисбене — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).
Следующая соперница Соболенко определится в матче Диана Шнайдер (Россия) — Мэдисон Киз (США).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 6:3
Новости