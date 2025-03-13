Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

13 марта 2025, 03:01

Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у британки Сонай Картал в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 12 минут. 26-летняя белоруска подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующая соперница Соболенко определится в матче Людмила Самсонова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Коко Гауфф (США, 3) — 3:6, 6:3, 6:4

Мэдисон Киз (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, 19) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Арина Соболенко
Белинда Бенчич
Донна Векич
Читайте также
Диетолог развеял популярный миф о бананах
У Дивеева опустошение, Дуран выглядит хуже некуда, а у Мостового совсем пропало настроение. Что творится с «Зенитом»
Политолог оценил суть скандала Трампа и Рютте
В Международной федерации гимнастики изменили правила церемонии награждения
«Известия» показали жилую зону иранского острова Харк
«Возможно, это последний сезон величайшего снайпера в истории»: в «Вашингтоне» обсуждают будущее Овечкина
Популярное видео
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Овечкин скоро все скажет
Овечкин скоро все скажет
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
В «Динамо» все свалили на Кудашова
В «Динамо» все свалили на Кудашова
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреева: «Не знаю, почему за меня так болеют в США, но это приятно»

Самсонова сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости