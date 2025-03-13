Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у британки Сонай Картал в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 12 минут. 26-летняя белоруска подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующая соперница Соболенко определится в матче Людмила Самсонова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Коко Гауфф (США, 3) — 3:6, 6:3, 6:4

Мэдисон Киз (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, 19) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2