Соболенко в трех сетах победила Кенин в третьем круге турнира в Риме
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Софию Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 9 минут.
1-я ракетка мира Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету 31-й ракетки мира Кенин 1 эйс, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В четвертом круге турнира в Риме Соболенко сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — София Кенин (США, 31) — 3:6, 6:3, 6:2
