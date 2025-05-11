Теннис
11 мая, 14:24

Соболенко в трех сетах победила Кенин в третьем круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Софию Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 9 минут.

1-я ракетка мира Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету 31-й ракетки мира Кенин 1 эйс, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертом круге турнира в Риме Соболенко сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — София Кенин (США, 31) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
София Кенин
  • Atoms

    Да нормально она играла. Да, без привычной для нас мощи ударов, но вполне уверенно. Ну а невынужденные ошибки, так без них и тенниса не бывает. (Не ошибается лишь тот, кто не играет):grinning:

    11.05.2025

  • belaruss

    на то она и 1-ая ракетка мира,чтобы побеждать даже при местами невзрачной своей игре, в этом,наверное,и отличие от всех других остальных

    11.05.2025

  • nikola mozaev

    Опять первая ракетка мира из Беларуси показала невзрачную игру. Столько невынужденых ошибок сделала Соболенко, что хватит на две встречи. На грунте играть и побеждать Арину можно и нужно.

    11.05.2025

  • krinf15

    Молодчина, Ариша! Тяжеленную игру смогла успешно переломить! Один только второй гейм третьего сета яркое тому подтверждение! Удачи - и впредь!

    11.05.2025

