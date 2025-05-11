Соболенко в трех сетах победила Кенин в третьем круге турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Софию Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 9 минут.

1-я ракетка мира Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету 31-й ракетки мира Кенин 1 эйс, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертом круге турнира в Риме Соболенко сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — София Кенин (США, 31) — 3:6, 6:3, 6:2