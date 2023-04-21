Соболенко: «Несколько раз на корте хотела закричать Бадосе: «Давай, вперед!»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Паулой Бадосой в 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия).

«Было несколько моментов на корте, когда я хотела закричать: «Давай, вперед!» А потом думала: «Не знаю, стоит ли это делать. Она моя подруга, она будет думать, что я тупица» (смеется).

Брейк при счете 4:4 во втором сете? Я просто разговаривала сама с собой и говорила: «Хорошо, просто попробуй еще раз, просто попробуй вернуть мяч назад, а потом беги, двигайся и постарайся выиграть этот гейм, и, возможно, ты сможешь выиграть этот сет». Кто знает, что произошло бы в третьем сете. Определенно, этот гейм был ключевым», — сказала Соболенко после матча.

В полуфинале вторая ракетка мира встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция).