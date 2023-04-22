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Соболенко: «Потапова в будущем станет топ-игроком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия).

«Я думаю, я была очень сосредоточена, и с самого первого очка я играла очень агрессивно, — цитирует Соболенко сайт WTA. — Я не предоставила Потаповой слишком много времени на розыгрыши. Думаю, поэтому матч закончился так быстро. Но в любом случае, она отличная теннисистка, и я думаю, что в будущем она станет топ-игроком».

В финале турнира Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
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