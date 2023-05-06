Соболенко: «Надеюсь, мы со Свентек продолжим играть в финалах. Это что-то особенное»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировал победу над Игой Свентек в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Я очень счастлива. Особенно рада играть против Иги на грунте, это что-то особенное. Надеюсь, в этом сезоне мы продолжим играть в финалах. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Здорово, что первые два номера посева вышли в финал. Это что-то удивительное», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

На предыдущем турнире, проходившем в апреле 2023 года в Штутгарте, белоруска уступила Свентек в финале в двух сетах.