Арина Соболенко: «После нашего матча на US Open знала, чего ожидать от Азаренко»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги победного финала турнира в Остраве против Виктории Азаренко (6:2, 6:2).

— Очень рада, что с самого начала справилась с высоким уровнем игры, который она демонстрировала, — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA. — У меня получилось соответствовать ему без ущерба для своей игры, так что я очень рада победе, она важна для меня.

После нескольких сложных матчей чувствовала, что давление перед следующими уменьшилось. Я смогла играть свободнее и знала, что вернусь, несмотря ни на что. Такие матчи, как на этой неделе, помогли мне не действовать последовательно и сосредоточенно.

После нашего матча на US Open знала, чего ожидать. Она хотела, чтобы я больше перемещалась по корту. Затяжные розыгрыши, в которых мне придется хорошо побегать, чтобы взять очки.