29 апреля, 22:43

Соболенко в двух сетах обыграла Стирнс в четвертом круге «тысячника» в Мадриде

Алина Савинова

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира в Мадриде.

В четвертом круге «тысячника» белоруска за 1 час 20 минут победила американку Пейтон Стирнс — 6:2, 6:4.

В 1/4 финала Соболенко сыграет против победительницы матча Марта Костюк (Украина, 24) — Анастасия Потапова (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:4

