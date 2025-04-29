Соболенко в двух сетах обыграла Стирнс в четвертом круге «тысячника» в Мадриде
Первая ракетка мира Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира в Мадриде.
В четвертом круге «тысячника» белоруска за 1 час 20 минут победила американку Пейтон Стирнс — 6:2, 6:4.
В 1/4 финала Соболенко сыграет против победительницы матча Марта Костюк (Украина, 24) — Анастасия Потапова (Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:4
