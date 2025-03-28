Соболенко — восьмая теннисистка, набравшая 10 тысяч очков в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:2) в полуфинале турнира в Майами. 26-летня белоруска преодолела отметку в 10 тысяч очков в рейтинге WTA. Она является первой ракеткой мира.

За последние 16 лет это делали только 8 спортсменок: Серена Уильямс, Мария Шараповой, Виктория Азаренко, Динара Сафина, Каролин Возняцки, Эшли Барти и Ига Свентек.

Действующая система рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA) существует с 2009 года.