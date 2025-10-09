Соболенко обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла россиянку Людмилу Самсонову в третьем круге турнира в Ухане — 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 16 минут.

Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Самсоновой 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге 27-летняя белоруска встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 6:3, 6:2