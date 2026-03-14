Соболенко обыграла Носкову и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у чешки Линды Носковой в матче 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 29 минут. 27-летняя белоруска подала 11 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Вторая финалистка определится в матче Элина Свитолина (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Линда Носкова (Чехия, 14) — 6:3, 6:4