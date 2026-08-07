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7 августа, 07:05

Соболенко: «Наши матчи с Александровой всегда получаются очень интересными»

Евгений Козинов
Корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжан Шуай (6:3, 6:4) в третьем круге турнира в Торонто и поделилась ожиданиями от матча против россиянки Екатерины Александровой.

«Я пыталась играть ближе к линии, потом отходила назад, но ничего не получалось. В конце концов я начала лучше двигаться и нашла свой ритм. Очень рада, что в итоге все получилось. Статус первой ракетки мира? Мне это нравится. Это означает, что я впереди, а соперницам приходится придумывать что-то невероятное, чтобы показывать такой уровень тенниса. Благодаря этому я становлюсь только сильнее. Мне нравится, когда меня догоняют. Это серьезный вызов, но именно он делает меня сильнее.

Александрова — отличная теннисистка. Очень агрессивная, играет быстро. С ней всегда нужно оставаться низко на ногах. Наши матчи всегда получаются очень интересными, и в них всегда есть над чем работать», — приводит Yahoo!Sports слова Соболенко.

Соболенко в личных встречах с Александровой ведет со счетом 5-4 благодаря победе на травяном турнире в Берлине в этом году. Однако их последний матч на харде завершился победой россиянка — на турнире в Дохе в прошлом сезоне.

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Теннис
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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