Соболенко — о Радукану: «Мне нравится сражаться против нее — она такой невероятный игрок»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высоко оценила свою соперницу по третьему кругу турнира в Цинциннати британку Эмму Радукану.

«Как я уже говорила на Уимблдоне, я действительно рада видеть ее здоровой — как морально, так и физически. С каждым разом ей становится лучше, и я вижу, что она возвращается к своей лучшей форме. Мне нравится сражаться против нее — она такой невероятный игрок», — цитирует AP 27-летнюю белоруску.

Соболенко победила 22-летнюю Радукану, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).